雨後路面坑洞 高雄6天通報50起

2018年高雄暴雨曾炸出5千個「天坑」，凱米颱風又導致路面出現多處坑洞及下陷，新興區六合路補修後，仁武區八德一路、八德西路口昨又傳出路面凹陷，警方連夜圍封鎖線；左營區翠華路與勝利路口也因地底箱涵頂版嚴重下陷，市府封閉部分車道搶修。工務局統計，災後6天共接獲50起通報，皆已恢復原狀。

為改善道路坑洞問題，水利局2022年起與工務局合作，利用透地雷達車檢測道路，去年及前年檢測總長度約232公里，改善321處潛在性坑洞。今年已檢測60條路段，發現潛在性孔洞105處，水利設施範圍初判43處，已安排現地檢視及修復。

27日晚間9時多，新興區六合路與尚信街口路面下陷，出現直徑約50公分的坑洞，因夜間視線不良且無任何警示，1輛賓士車輾過坑洞致使輪胎爆胎，激動投訴媒體，怒指「今天若騎車經過，人已經在醫院」。

水利局昨例行性巡檢箱涵，翠華路與新莊一路南下快車道的地底箱涵頂版嚴重下陷，損壞範圍長7公尺、寬3.6公尺，因擔心道路有下陷之虞，緊急封閉車道搶修；水利局強調與豪雨無關。

昨凌晨3時多，仁武區陳姓機車騎士外出購物，行經八德一路與八德西路口，發現前方轎車「頓了好大一下」，騎回去觀看路面發現路面凹陷，在地方社群留言提醒其他民眾注意。

水利局說明，仁武道路是因降雨沖刷，箱涵與管涵接縫處滲漏造成路基土壤流失，道路凹洞約長5公尺、寬3公尺、深度15公分。昨下午先完成箱涵修補及灌漿回填，今天中午前可開放通行。

議員黃紹庭指出，淹水、道路坑洞及路樹傾倒都是颱風來襲會面臨的問題，這次很多人的目光都被地下室淹水吸引，路面坑洞反而被忽視，水溝清淤或路樹修剪等防範工作需要嚴格檢視。

工務局說明，颱風過後道路小坑洞屬例行性檢測，未列入統計，較嚴重路面塌陷通常是自來水管線破裂或汙水、雨水下水道管線滲漏導致地基淘空，此次颱風後坑洞情況比2018年改善許多。