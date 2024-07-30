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高捷O9苓雅運動園區A基地招商 打造運動產業聚落新地標

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」，將打造高雄最大運動產業聚落新地標。圖／捷運局提供
「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」，將打造高雄最大運動產業聚落新地標。圖／捷運局提供

「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站（A基地）土地開發案」昨日正式公告徵求投資人，O9案總面積2.03公頃，開發預估引入171億元投資，將成為高雄最大運動產業聚落新地標，今天A基地率先公告。

捷運局長吳嘉昌表示，本案分為3處基地招商，昨日優先公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1571坪，容積率630%，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，將引入公共托育設施及親子館，

O9聯開案配合打造高雄運動城市，市府的中正體育場改建計畫，將原本封閉式場所改造為開放式，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工。

未來運動設施重新集中規畫，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路，周邊的公共設施陸續開發，將成為高雄最大的運動產業聚落新地標。

「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」，將打造高雄最大運動產業聚落新地標。圖／捷運局提供
「高雄市大眾捷運系統橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」，將打造高雄最大運動產業聚落新地標。圖／捷運局提供

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