澎湖天后宮捐媽祖防詐水 澎湖警發送助提升識詐

詐騙案件層出不窮，開台澎湖天后宮今天捐贈「保佑防詐水」給澎湖縣警局，將轉至各分局與派出所贈給民眾，晚間還將在花火節發送，期盼由媽祖的防詐水提升民眾識詐觀念，減少受騙上當。

澎湖天后宮「保庇防詐水」贈水儀式，今天在天后宮前廣場舉行，主委蔡光明象微性捐贈1200箱防詐水，由澎湖縣警局副局長薛錦孟代表接受，並回贈感謝狀給天后宮。警局現場並分送給遊客，宣導防止詐騙。

蔡光明表示，國內最近的詐騙案作層出不窮，手法日新月異，政府將「打詐」列為當前首要施政重點，天后宮媽祖本於發揮社會公益精神，特別訂製有「媽祖護佑守錢財，轉帳匯款必三思」1萬箱的「保庇防詐水」，今天首批捐贈1200箱給警局。

薛錦孟表示，總統賴清德上任後宣示「打詐」零容忍，行政院長卓榮泰也明確表示「打詐」列為治安首要工作，警方在打詐上全力以赴，感謝天后宮協力宣導，期盼藉由媽祖庇佑的防詐水；民眾在匯款時，想到防詐水就清醒，以減少被詐，造成財物損失。

澎湖縣政府警局指出，詐騙花招百百種，澎湖以「假投資詐欺」案件發生最多，包括「投資股票，匯款至私人帳戶或要求向幣商購買虛擬貨幣」等都是常見的詐騙手法及話術，請民眾務必要小心。遇到相關訊息應提高警覺，可透過165反詐騙專線或110報案專線諮詢，並遵守「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料、「不信」可疑資訊等反詐五不原則，以免受騙上當。