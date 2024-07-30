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日本和歌山議會參訪高雄 議長康裕成端出1飲品招待：吼搭啦
日本和歌山市議會今拜訪高雄市議會，參訪團一行22人昨日參與台南第十屆台日交流高峰會後，今日到高雄與議長康裕成和眾多高市議員見面，康裕成表示兩市議會的交情不在話下，彼此互相關心、想念，還特定拿出源於日本，在台灣大受歡迎、熱賣多年的彈珠氣水招待。
和歌山訪團一行22人由日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄、議長丹羽直子率隊，昨(29)參與第十屆台日交流高峰會in台南後，今(30)特地南下高雄，與康議長相見歡；康議長率國民外交促進會林智鴻會長、鄭孟洳副會長、湯詠瑜副會長，以及李雨庭、李雅慧、范織欽等議員熱情接待。
上週高雄遭遇凱米颱風侵襲，來自日本各界關心紛至，康裕成直說「揪甘心」，她特別感謝好友的溫暖關懷，她台灣與日本總在災難時相互關心，是患難見真情的夥伴。丹羽直子議長先是以中文自我介紹，並感謝康議長百忙中仍熱情款待，她期待未來不僅要像過去人員互訪，還要加強文化、經濟及觀光等交流，促進兩市發展。
康裕成還特別端出源於日本，在台灣大受歡迎、熱賣多年的彈珠氣水招待，為好友解渴解熱，「啵」一聲，近30位台日議員一塊將彈珠壓入汽水瓶身，一起大喊「吼搭啦」暢飲汽水，現場笑聲不斷，場面既歡樂又難忘。
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