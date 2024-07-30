高鐵延屏東路線可望確定 高市府：各方溝通審慎評估

交通部長李孟諺今天表示，高鐵延屏東路線年底前可望確定，其中研議進高雄市區的方案，長遠對高雄有好的發展。對此，高市府表示，高鐵南延屏東的路線方案，需要各方溝通及審慎評估。

李孟諺與交通部記者座談，針對高鐵延屏東的路線，李孟諺說，年底前將可定案，目前正與市政府、地方民意溝通。

李孟諺說，因高鐵延屏東原採用左營案，路線仍存在風險，目前正研究在安全上有無其他解決方案。交通部也重新思考高鐵延屏東採進高雄市區的可能性，可大部分使用潛盾方式，綠園道不再開挖。

李孟諺表示，重新思考高鐵進高雄的方案，沿線雖約有30多間房屋會被拆除，但政府提供補償，民眾仍可原址蓋回房屋，也可由政府辦理都更。他並指出，高鐵南延若能進高雄市區，還會新增高雄站，對高雄市長遠發展是好的。

對此，高市府今天回應表示，高鐵南延屏東的路線方案，需要各方溝通及審慎評估。

行政院環境保護署（改制為環境部）去年6月完成高鐵屏東2階環評的範疇界定，但交通部鐵道局至今還未開始2階環評相關調查，「新訂高速鐵路屏東車站特定區計畫」也未公告，都是路線還未核定。