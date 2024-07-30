登革熱境外移入個案創5年新高！台中累計20例

暑假準備出國民眾注意，衛福部疾管署今表示，登革熱和屈公病境外移入個案數為五年同期新高，依疾管署監測資料顯示，截至昨日為止，全國登革熱確定病例累計315例，共166例本土個案，以及149例境外移入個案；台中市衛生局說明，台中市20例，皆為境外移入個案，來源皆為東南亞國家，台中市府團隊接獲通報後都已完成防治，維護社區安全。

台中市衛生局長曾梓展提醒，登革熱防治首重孳生源清除，近期颱風過後持續有午後降雨，只要有0.5公分的積水，就會孳生登革熱病媒蚊。建議市民在雨後48小時內針對居住周圍環境，尤其是屋簷天溝、屋後溝、盆栽底盤、戶外容器或水桶等，掌握「巡、倒、清、刷」4撇步。「巡」是巡視周圍環境；「倒」是不用的容器倒置；「清」是清除廢棄容器；「刷」是刷洗容器內壁清除蟲卵，落實清除戶內外孳生源，共同防治登革熱。

衛生局說明，近期境外移入登革熱病例有增加趨勢，提醒市民暑期出國旅遊，前往登革熱流行的東南亞、中南美洲及非洲等國家或地區，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑。返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛及出疹等疑似登革熱症狀盡速就醫，並主動告知醫護旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。