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科學園區交流會 周春米期屏東成科技廊帶重要拼圖

中央社／ 屏東縣30日電
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府推動產業發展，昨晚邀請台灣科學園區科學工業同業公會交流座談，屏東縣長周春米表示，透過高科技業者經驗分享，有利於招商，讓屏東成為南台灣科技廊帶重要拼圖。

交流會由屏東縣政府介紹屏東產業發展、園區現況、人力資源、多元遊憩與藝文活動，希望藉由台灣科學園區科學工業同業公會多年來的產官學研服務經驗，協助讓屏科園區的建設與發展能更順利。

周春米表示，屏東既有製造業園區近趨飽和，5大新產業園區全面招商，包括屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、熱帶農業產業園區、六塊厝產業園區、台糖殺蛇溪以南工業區等，結合不同面向產業需求，未來將是高科技產業的趨勢，縣府團隊更要加緊腳步，展現屏東在南台灣S科技廊帶的地位。

周春米說，透過北中南各高科技業者經驗分享，讓團隊更了解業界需求，有利於未來研擬合適招商政策，期待與業界攜手合作，讓屏東成為南台灣科技產業廊帶的重要拼圖。

城鄉發展處提及，推動產業建設、觀光品牌、農漁業升級、建構全民生活希望城市，全方面多向度共創屏東升級，加上新訂屏東高鐵特定區計畫案審議通過、屏東國立屏科實驗高級中等學校招生，從基礎建設到教育，以整體城市發展為主軸，提高屏東整體競爭力。

周春米 團隊 屏東縣政府

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