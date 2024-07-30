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澎湖海域再現無人載具 待國研院調查釐清

中央社／ 澎湖縣30日電

繼19日漁民澎湖目斗嶼發現一具無人浮具後，今天有釣客在西嶼小門與白沙空殼嶼間海域再度發現一具，只是外型比上次比較小，已拖回暫交海巡單位保管。國海院將派員進一步比對。

據了解，這具無人載具中午拖運至澎湖海巡隊，上面並無任何標識，從載具上長有海苔，研判在海上漂流已有一段時日，不排除是科研氣象用偵測儀。已通報國家海洋研究院，將派員近期抵澎湖進一步比對了解無人載具用途。

澎湖漁民上午在小門、空殼嶼間海域海釣時，發現這具無人載具在海上漂流，只是無人載具傾斜在海上，未見一般常見風帆太陽能板，另外底盤有疑為太陽能電池，前後2支收發黑白色天線，疑為雷達波探測、GPS衛星定位系統，只是整體形狀比半個前在目斗嶼發現較小。

當地漁民指出，澎湖海域屬國際水道，每天航行各國大小船隻超過數百艘上，因此研判可能是其他國家在澎湖海域架設的水文觀測無人載具。由於近期颱風過境、海上風浪太大，導致斷纜隨海潮漂流，短短這個月漁民已發現有2組無人載具。

漁民 澎湖 載具

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