商品泡水損失慘 高雄店家「無法請領補助」市府解釋了

凱米颱風導致南部嚴重淹水災情，高雄市許多店家商品、物品全遭泡爛，店內泥濘一片，市府雖提出相關淹水補助，包括一般戶若淹水超過50公分可領3萬5千元，但其認定對象是「有居住事實的現住戶」，意即單純營業的家戶無法請領補助；社會局解釋其條件認定是全國一致，一般商家可提相關損失證明申請減稅。

高雄岡山一間寢具店因淹水，多數商品受損，損失超過1百萬，業者事後無奈祭出低於成本價、原價3到4成出清NG品，楠梓區也有連鎖超商店因為嚴重積水，店內商品直接泡水、零食漂在水上，還有冰櫃倒下，穿雨衣的顧客涉水走在貨架旁，畫面震撼；市區許多小吃店也幾乎淹到半層樓高，水退去後冰箱、桌椅、櫃子全遭泡壞、留下大片泥濘，清潔與重建成本重大、損失慘重。

高市針對住屋淹水達50公分以上有「居住事實」的現住戶，每戶發1萬5千元慰助金，中央另外爭取加發慰助金，一般戶共可領3萬5千元，低收入、中低收入經濟弱勢戶可領慰助金4萬5千元；依據「高雄市災害救助金核發辦法」，住屋淹水範圍的認定是以申請人實際居住的空間，因此只有營業事實的店家無法請領補助。

社會局表示，依申請人實際居住空間為申請補助條件，其認定是全國一致，一般商店並非災害救助淹水認定的範圍，但商家可提相關損失證明申請減稅。稅捐稽徵處表示，房屋淹水樓層部分或毀損面積超過五成，得免徵房屋稅一年，毀損面積三成以上未達五成，則減半徵收一年。