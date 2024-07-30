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高市圖「夜宿總圖」27小時 學童多元體驗閱讀

中央社／ 高雄30日電

高雄市立圖書館28日舉辦「夜宿總圖」，打造27小時多元閱讀體驗，結合雙語活動、圖書館認識、二期文創會館探訪、團體闖關解謎及創意戲劇展演，吸引近200名學童爭取48個名額。

高市圖今天透過新聞稿表示，今年適逢總圖10週年，今年主題是「在閱讀中邁進」，透過探索勇氣與成長，打造27小時多元閱讀體驗，結合雙語活動、圖書館認識、二期文創會館探訪、團體闖關解謎及創意戲劇展演，透過閱讀繪本再創作出屬於自己的戲劇表演。

高市圖表示，延續去年好評不斷的多元閱讀方案，今年再度與國家發展委員會合作推行雙語政策，融入英語繪本閱讀，激發學童語言學習的樂趣。活動更與總圖二期文創會館串聯，也至方陣聯合數位科技公司體驗沉浸式科技。

夜宿閱讀營邀請高雄在地劇團「快樂鳥故事劇場」協助，由專業的戲劇老師開場活動，扮演來自不同繪本的恐龍、小女孩、豬小孩、狸貓等角色，透過不同的故事串場揭開探索勇氣的序幕。

高市圖代理館長陳美英表示，學童在這27小時閱讀劇場中享受新世代的多元閱讀，透過「愛的小旅行」、「勇敢湯」等繪本為發想，藉由推理觀察線索，找尋深夜裡隱藏於圖書館中的神祕寶藏，過程加入頑皮的夜遊精靈一同闖關帶來驚喜。

此外，學童也組隊合作發揮想像力與創意，陳美英說，好玩又刺激的探險之旅成為學童暑假最美好而珍貴的回憶，培養成長的勇氣，期待透過豐富而多元的圖書館體驗，提升未來使用圖書資源的技巧與頻率，更熱愛閱讀並邁向美好未來。

高市圖表示，在2天1夜體驗營中，學員透過閱讀來自英國、美國、日本與台灣繪本，創作發揮出創意戲劇，於成果發表會帶來雙語繪本豐富又有趣的故事演出。

參與營隊的學童家長陳爸爸表示，一群孩子共同創作出這麼棒又有趣的戲劇表演，很感動也開心孩子的成長。

參加營隊的孩子說，「能選擇喜歡的圖書區睡覺很開心」、「夜遊精靈突然冒出來超刺激」、「我們從空橋走過去看書店和體驗沉浸式數位科技」、「大家一起表演繪本說英文，真的很厲害」、「圖書館閉館後還有上去頂樓觀賞夜空，有高雄港和許多星星，非常漂亮」。

圖書館 文創

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