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高捷小港林園線2站周邊土地變更 打造南高新門戶

中央社／ 高雄30日電

高雄市副市長林欽榮今天主持都市計畫委員會，審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地等都市計畫變更案，盼引入居住人口，提升捷運運量，讓林園地區成為南高新門戶。

林欽榮今天主持第123次都市計畫委員會，審議通過捷運小港林園延伸線RL4、RL5站周邊土地、新興區2處營改基金土地劃定都市更新地區及岡山後紅國小設置公共托嬰中心等都市計畫變更案。

高雄市都發局會後新聞稿表示，高雄捷運小港林園線串聯臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區等3大產業園區，透過RL4、RL5捷運站周邊土地變更，可引入居住人口，也提升捷運運量。

都發局指出，此案首先以劃設住宅區為原則，捷運站周邊規劃為商業區，規劃公園、綠地、廣場和停車場等公共設施，及規劃1處社福專區，並配合周邊道路系統調整路網，最後新增基地綠化及綠建築相關規定。

此外，市都委會也審議通過有關「國家住宅及都市更新中心」擇定高雄市新興區2處原軍聞社青年日報高雄分社、陸軍服務社營改基金及周邊達更新年限私有建築的土地，劃定為「都市更新地區」，將可促進土地再開發利用。

社會局也提案審議通過有關岡山後紅國小循公共設施多目標使用設置公共托嬰中心，預計可收托32名，優先收托弱勢家庭嬰幼兒，讓家長能就近選擇彈性、便利的托育服務，減輕育兒負擔。

社會局指出，目前高雄市內公共托嬰中心據點有54處，目標在未來3年內可增加至85處，市府也將持續盤點現有閒置或低度利用空間公共空間，配合中央育兒政策，支持家庭育兒，拓展公共托育資源。

都市計畫 高雄市 高雄捷運

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