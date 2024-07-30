高雄災後多處路坑 左營「7米長道路頂版下陷」緊急封道

颱風過後，高雄部分路段陸續出現路基掏空或塌陷情形，仁武區八德西路與八德一路路口，今日清晨傳出路面下凹，出現寬3公尺、長5公尺坑洞，市府水利局今在左營區巡檢箱涵時，也發現長7公尺，寬3.6公尺的路面頂板嚴重下陷，目前緊急施工，預計到8月6日才能恢復，期間3道快車道將封閉剩1車道。

高雄新興區六合路與尚信街口27日發生路面出現直徑約50公分大小的坑洞，今天仁武區也有地基掏空情形，且路面持續緩慢塌陷，疑有地基掏空情形，工務局已會同水利局、自來水公司人員會勘管線，初步排除管線滲漏水，目前正開挖查明原因。

高市水利局今日在左營區翠華路與新莊一路、勝利路口，美國學校前面南下快車道，進行例行性箱涵巡檢發現頂版已嚴重下陷，損壞範圍長7公尺，寬3.6公尺，有道路下陷影響行車安全之虞，水利局將辦理緊急搶修工程，施工時間預計從今日至8月6日，如遇天候不佳另再異動。

水利局表示，施工期間將引導部分南下車流往慢車道，原有3道快車道將封閉至1車道進行管制，亦請市民朋友先行改道，水利局會加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通，呼籲用路人行經該路段放慢進度，並請依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，以確保行車安全。