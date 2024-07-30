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災後泡水車要整修快辦「停駛」 可免徵牌照稅及燃料費

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
凱米颱風高雄多處淹水，汽機車都泡水。高雄市區監理所提醒，受災車輛若要送廠整修，可就近至各公路監理機關，臨櫃辦理車輛停駛。記者劉學聖／攝影
凱米颱風高雄多處淹水，汽機車都泡水。高雄市區監理所提醒，受災車輛若要送廠整修，可就近至各公路監理機關，臨櫃辦理車輛停駛。記者劉學聖／攝影

凱米颱風造成高雄市多處淹水，不少汽機車也都泡水。高雄市區監理所提醒，受災車輛若要送廠整修，可就近至各公路監理機關，臨櫃辦理車輛停駛，停駛期間停徵牌照稅及燃料費，期間最長1年。

依交通部公路局公告「0724凱米颱風公路監理業務權益措施規定」，針對受災車輛定期檢驗，可展延至2025年1月31日止。但若車輛因為受災須送廠修整，建議可辦理停駛，可停徵牌照稅及燃料費最長1年。

監理所提醒，辦理車輛停駛及報廢，均需結清交通違規，並將汽燃費繳納至災害前一日。關於受災民眾相關公路監理業務權益措施，如補發行照、駕照、號牌遺失、停駛、報廢等，可參閱「0724凱米颱風公路監理業務權益措施規定」附表。

高雄區監理所今日上午到高雄市仁武區仁武里活動中心，下午到大社區保安里活動中心，協助民眾辦理車輛停駛、報廢、職業駕照定期審驗及汽車燃料使用費計徵，且提供監理業務諮詢。

高雄市區監理所近日也將再度派員，至地下室淹水最嚴重的三民區日安地球大樓，提供住戶與居民辦理車輛停駛、報廢登記，並提供諮詢服務。

凱米颱風高雄多處淹水，汽機車都泡水。高雄市區監理所提醒，受災車輛若要送廠整修，可就近至各公路監理機關，臨櫃辦理車輛停駛。記者劉學聖／攝影
凱米颱風高雄多處淹水，汽機車都泡水。高雄市區監理所提醒，受災車輛若要送廠整修，可就近至各公路監理機關，臨櫃辦理車輛停駛。記者劉學聖／攝影
0724凱米颱風公路監理業務權益措施規定。高雄市區監理所提供
0724凱米颱風公路監理業務權益措施規定。高雄市區監理所提供

凱米颱風 駕照 高雄市

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