災後泡水車要整修快辦「停駛」 可免徵牌照稅及燃料費
凱米颱風造成高雄市多處淹水，不少汽機車也都泡水。高雄市區監理所提醒，受災車輛若要送廠整修，可就近至各公路監理機關，臨櫃辦理車輛停駛，停駛期間停徵牌照稅及燃料費，期間最長1年。
依交通部公路局公告「0724凱米颱風公路監理業務權益措施規定」，針對受災車輛定期檢驗，可展延至2025年1月31日止。但若車輛因為受災須送廠修整，建議可辦理停駛，可停徵牌照稅及燃料費最長1年。
監理所提醒，辦理車輛停駛及報廢，均需結清交通違規，並將汽燃費繳納至災害前一日。關於受災民眾相關公路監理業務權益措施，如補發行照、駕照、號牌遺失、停駛、報廢等，可參閱「0724凱米颱風公路監理業務權益措施規定」附表。
高雄區監理所今日上午到高雄市仁武區仁武里活動中心，下午到大社區保安里活動中心，協助民眾辦理車輛停駛、報廢、職業駕照定期審驗及汽車燃料使用費計徵，且提供監理業務諮詢。
高雄市區監理所近日也將再度派員，至地下室淹水最嚴重的三民區日安地球大樓，提供住戶與居民辦理車輛停駛、報廢登記，並提供諮詢服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言