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高雄市升格百年 推出遊程、講座、國際交流活動

中央社／ 高雄30日電

高雄市今年升格百年，高市府啟動為期半年「百年好市」計畫，推出遊程遶境、講座、論壇、展示、國際交流等活動，首波活動8月登場，有高雄遊艇製造工廠、三和銀行、古水道踏查等導覽。

高雄市長陳其邁表示，繼1920年「打狗」更名「高雄」後，1924年市制升格，高雄市始成為地方政府團體、具公共財源，這項體質改變，擘劃了這個鄰海小鎮的發展藍圖。同年武德殿啟用、「高雄女中」成立、壽山紀念公園與鼓山魚市場開始籌建，政經中心哈瑪星日漸完善。

陳其邁說，而後幾年間，高雄開通壽山洞（西子灣隧道），改善海水浴場，並設置運動娛樂設施如棒球場、游泳池等。西子灣成為高雄市民休閒、外地遊客觀光新天地；城市中心、運動娛樂和公園休閒等空間規劃，全數到位。

高雄市文化局發布新聞稿表示，1924年12月25日「高雄街」升格為「高雄市」，今年是這座南部港口城市百年的里程碑。此次活動主視覺以象徵高雄百年發展的「海空雙港」為意象，傳達海空聯運造就了高雄城市發展的歷史底蘊。

文化局指出，高雄從1924年起因先進產業移植展開狂飆發展的百年。日治時期有製糖、製磚、水泥、重化工業、煉油工業；在此基礎上，戰後順勢發展塑化、石化、代工業、重工業，乃至近10多年在大家共同努力下漸成高科技、文創觀光之城。

文化局表示，高雄是座因港而生，順鐵路而起，循著產業蛻變而成的工業重鎮。歷經數次行政轄區變遷，人口從4萬多到現今的273萬，2024年回望百年，作為移民城市的高雄，仍持續匯聚來自全台各地的人一起打拚、一起生活，成為如今大家所認知的「高雄」模樣。

文化局長王文翠表示，此次「百年好市」以數字100，和翻轉90度的「高」字幾何結合，作為高雄設市百年的紀念LOGO；帶著透視，如膠卷般看似正在出格的100，也象徵前進和延續。

活動主視覺用船、飛機，呈現高雄山海圍繞，藉由海港與空港交織，形成歷史、繁華和人文的港都工業城。故此次活動策畫將圍繞著「百年高雄的成長與發展」，以「工業」、「鐵道」、「海洋」、「歷史」四個面向，用遊程探索大家所不知道的高雄、用講座論壇深度討論這座城市的發展。

文化局進一步說明表示，活動將從8月起到12月，策畫包含「好市遶境：限定！高雄探秘」、「國際對望：北九州門司港」、「好市開講：屬於高雄的地方學」、「百年論壇」、「焦點場館：高雄文資巡禮」、「百年好市紀念特展」等系列活動，另有「鐵道復駛：濱線啓程」特別企劃。

文化局 鐵道 高雄市

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