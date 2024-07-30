影／南橫貫通梅山口至台東 復興3部落族人解除孤島處境

台20線南橫公路高雄段明霸克露橋鋼便橋遭豪雨損毀，桃源區復興以上3部落交通中斷。經施工單位連日施工，今天上午7點提前搶通台20臨105線梅山口以上道路，受困族人可先經由台東端下山，上下午各開放一個時段，但不開放一般民眾通行；原路段溪底便道則預計要8月中旬才能搶通。

甲仙工務段指出，梅山口以上道路今早7點開放，本次兩端部落民眾共計18車次經由保全戒護通行，部落民眾交通中斷數日後，終於可以對外通行。

本路段戒護通行時間為每日上午7點至7點30分、下午2點至2點30分，僅開放當地居民、農產及救災物資運輸使用，人車須遵照現場指揮人員引導，未開放一般民眾通行。

已受困在梅山部落多天的議員高忠德今早也要從台東下山採買日常用品，他說，從南橫台東端下山，路程長達212公里。

交通部長李孟諺28日上山視察，公路局南分局擬定因應策略，第一階段7月31日前搶通南橫梅山口至台東初來道路，解決復興3里孤島現象。第二階段8月17日前完成河床便道恢復小型車通行。第三階段是10月15日前修復玉穗溪口鋼便橋。第四階段為持續辦理中期道路安全提升工程。