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2024全民運在屏東 推六大郵輪巴士遊程 山上玩到海邊
全民運動會今年10月將在屏東舉辦，屏東縣政府規畫六大主題郵輪巴士觀光遊程，帶領旅客從屏北玩到屏南、從山上玩到海邊，條條有特色，每人只要699至899元，即起開賣，首波限量720個名額，邀請全國旅客及參賽選手前來體驗。
屏東縣政府交旅處表示，屏東縣有山有海，擁有豐富的自然資源與多元文化，近年各社區深耕維護歷史文化與風土特色，發展出許多值得旅人深入走訪的私房景點，透過郵輪巴士遊程將分散在各地的景點，如同珍珠般串連起來，吸引全國民眾前來深入體驗屏東的多元風貌和魅力。
交旅處表示，首波開賣三條郵輪巴士遊程，有主打親子旅遊放電的「好屏童樂趣郊遊」路線、夏日清涼消暑的「二峰圳人文走讀」，以及體驗屏南半島精彩遊程「琅嶠牡丹尋訪記」，內容包含在地特色午餐、手作DIY、深度導覽等，帶領遊客輕鬆穿梭各景點，適合全家暑假一同出遊。
交旅處表示，每款主題遊程各有6個梯次，每梯次限量40人，依遊程不同每人費用為699到899元，報名請至屏東旅行社網站https://www.fun2tw.com/，或於周一至周五上午8點至下午5點前，電洽08-7221292，更多資訊關注屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團。
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