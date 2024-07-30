寵物友善空間 屏東破百家

屏東縣政府去年起推動各行各業參與成為友善寵物空間，昨突破100間，有餐飲、旅宿業者加入，有飯店業者提供獨立樓層作為旅客與寵物房間。餐飲業者吳志豪養6隻狗、20隻貓，店內空間提供毛小孩主人交流友善空間。縣長周春米說，盼能盡快達成上千家寵物友善空間目標，讓屏東成為毛小孩專屬樂園。

屏東縣府推動「寵物友善空間標章」，百家業者加入寵物友善行列。南州鄉餐廳業者吳志豪說，他養6隻狗，其中5隻標準型貴賓狗，另1隻為邊牧犬，貓咪約20隻大部分是布偶貓、緬因貓，他的咖啡店提供友善寵物空間、也供舉辦各種寵物主題聚會交流；長灘飯店副理阮楦筑說，飯店提供獨立樓層作為寵物房，以單人、雙人房為主。

「讓毛小孩可以和主人一起快樂出遊是最幸福畫面」，縣長周春米說，讓毛孩子有更多去處，縣府去年舉行首場寵物友善空間說明會時，僅20間店家響應，一年達成101間寵物友善空間，期待能有更多商家夥伴加入。

屏東第100家寵物友善空間店家簡群哲是餐飲業者，主攻消夜市場，他也是毛小孩飼主，有感於下班後找不到可以帶毛小孩用餐地方，縣府推寵物友善很貼心。

農業處表示，屏東縣的寵物友善空間標章不僅是認證，更是榮譽，縣府官網列出寵物友善空間名單與線上地圖，提供飼主選擇。