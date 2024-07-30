清大擬在蓮池潭畔設分部 民團籲改址

高雄市長陳其邁3年前承諾將蓮池潭畔左營國中舊校地作為公園，卻因台積電設廠，改讓清華大學設立高雄分部，民團5月先赴議會陳情，昨天分別赴高雄市府、清大抗議。清大表示，受邀到高雄設校，將以維護及綠化環境的原則規畫高雄校區，與高雄共榮；高雄市府僅表示，尊重各界意見，未進一步回應。

清大半導體學院將在蓮池潭湖岸綠地興建濕式化學實驗室等建物，環團憂心破壞蓮池潭、柴山到半屏山間的生態廊道，也衝擊觀光產業。昨發動近40人赴清大抗議，在校門口集結拉白布條，高呼「反對清大實驗室進駐蓮池潭」、「清大不當選址毀風景區景觀」，並朗讀給清大校長高為元的公開信，要求改址；清大副主秘邱雪蘭接下陳情書，承諾轉交給高。

蓮池潭守護聯盟、森林城市協會理事長莊傑任說，蓮池潭是高雄市觀光產值最高的風景區，每年有540萬遊客、上百億觀光商機，陳其邁連任市長後，突然宣布蓮池潭湖岸綠地要讓清大半導體學院興建建物，且將使用強酸、化學氣體，這樣的「小型晶圓廠」放在蓮池潭真的合適嗎？難保不會因為天災或意外造成汙染，衝擊環境。

莊傑任說，今年5月9日高雄市府提供5處地點讓清大選擇，民間也盤點至少11處選址，證明清大即使未選中蓮池潭左中舊校地，依然可在其他選址興建。

清大指出，在高雄市府、當地居民及高科技產業殷切邀請下，清大到高雄設校區，將與在地公民團體攜手合作，維護蓮池潭畔優美的景觀環境；清大30年前即設立「校園景觀環境審議委員會」，維護校內一草一木，新竹校本部有成功、相思、昆明三座湖，是新竹居民假日休閒好去處，未來高雄校區也將依同樣原則辦理。

清大表示，自從清大可能落腳蓮池潭畔的消息傳出，已有許多居民、里長到清大校本部參觀了解，讚賞綠意盎然的校園環境。高雄左營區里長聯會昨天還發出聲明，肯定清華校方對維護基地老樹、綠地和景觀的用心，希望清大盡快進駐。