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澎湖輪支援花東被罵翻！交通部急調「南海之星」補位

中央社／ 澎湖縣29日電
澎湖輪等船接續投入蘇花海運運輸，原澎湖輪航線將由南海之星2號補上。圖為澎湖輪。圖／聯合報系資料照片
澎湖輪等船接續投入蘇花海運運輸，原澎湖輪航線將由南海之星2號補上。圖為澎湖輪。圖／聯合報系資料照片

受颱風凱米影響，東部鐵公路尚未全面恢復，交通部調度澎湖輪支援花東地區民眾走海路回家，澎湖縣政府為避免澎湖鄉親交通不便，將啟動南海之星2號替航高雄2個航班

航港局表示，為降低對澎湖輪原訂位旅客影響，研擬旅客、貨物及車輛替代運送配套措施方案，其中旅客部分，已協調南海之星2號船舶替航，7月31日至8月2日提供與澎湖輪原預定相同之2個往返航班；另旅客亦可改搭布袋馬公航線，往返高雄嘉義布袋港間所需車資（高鐵、客運、共乘計程車等）將予以全額補助。

車輛部分，原預定7月31日至8月2日有車輛運送需求之民眾，可利用澎湖輪7月30日馬公-高雄航班，或選擇延後至8月3日至8月6日間所增加船班運送；貨物部分，已協調5家貨運公司收貨，維持貨運物資運送服務，相關訊息可至交通部航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」查詢。

澎湖縣政府晚間宣布，澎湖輪支援東疏運期間，將由南海之星2號來替航高雄2個航班，只有載客不載貨，且僅航行高雄馬公、不經望安和七美。南海之星2號替航高雄2個航班，分別是7月31日和8月2日上午10時30分馬公往高雄、8月1日和3日上午9時50分高雄往馬公各2航次，有需求鄉親可在高雄和馬公兩地訂票。

澎湖縣 航班 馬公

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