澎湖輪被徵召疏運花蓮客…航班臨時取消 澎湖人沒船搭氣炸

凱米颱風重創東部，花蓮因鐵、公路中斷，交通陷困境，交通部協請新台馬輪支援花蓮3天疏運，隨後將由澎湖輪接手，但航班異動引起已訂票的民眾反彈，澎湖民進黨立委楊曜也不滿，痛批澎湖輪母公司台灣航業漠視澎湖人需求，今傍晚台航則在官網發布航班異動，31日至8月2日訂票旅客，將協助轉搭南海之星2號及布袋客輪，接駁費由台航補貼。

澎湖輪為高雄至澎湖唯一客運航線，去年底完工啟運，船上設備新穎，載客率高，31日600個座位只剩下個位數，汽機車托運全滿，今傍晚原訂票旅客陸續收到通知，稱澎湖輪徵調支援花蓮疏運，今晚航班取消，因通知太臨時，讓旅客無所適從，民怨四起。

旅客氣炸，稱交通部昨天就決定徵召澎湖輪，卻未在官網看到公告，直到傍晚才收到簡訊，不僅7月31日夜航班次取消，8月2日澎湖往高雄航班也沒了，痛批台航公司不負責任。

澎湖縣立委楊曜也發文，稱徵召澎湖輪支援東部交通，站在台灣一體沒有理由反對，澎湖鄉親也能體諒，但航班異動未見台航公司通知，已訂位旅客及寄車鄉親接到取消通知，這種溝通方式讓人無法認同，要求台航公司給出補償方案。

澎湖民怨爆棚後，今傍晚台航則在官網發布航班異動訊息，稱31日至8月2日訂票旅客，會協助轉搭南海之星2號或布袋客輪；轉搭旅客高雄及嘉義間高鐵或火車票，及車站通往布袋港的接駁費用，可持來回單據申請全額補貼。