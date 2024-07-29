BOT是萬靈丹？高雄南區焚化爐擬建新廠 地方怒反對

位在高雄小港區的南區資源回收廠營運逾24年，焚化效能僅剩設計值6成，爐具老舊之下須規劃興建新廠，市府環保局認為採BOT案、公辦民營能增加營運效率，但地方人士卻認為公辦公營才能確保運作內容，今日市府舉辦BOT案公聽會，議員陳麗娜率眾人高喊程序不正義，情緒激動阻止會議進行。

陳麗娜今率領眾里長認為今日公聽會「不符程序正義」，環保局應先向地方說明清楚「公辦公營」與BOT的優缺點比較，做完可行性評估後，讓小港居民完全了解公營、民營差別，而非直接朝向BOT方式進行，質疑「這次會議結束，是不是就是廠商說明會？」議員李順進也認同公聽會不應進行，議員鄭光峰則強調南區焚化爐爐具本就該換新、汙染源應減少，不反對任一方式，但要求增加民意會議。

「停止公聽會，程序不正義！」公聽會現場眾多反對民眾齊聲高喊，阻撓會議進行，現場也有數十名員警站在前頭維持秩序，陳麗娜要求環保局應分次在地方辦完說明會，才能舉辦專家公聽會，過程中市府仍持續讓會議進行，陳怒喊「不是報告完就結束了！根本胡亂結束會議」，整場公聽會最後在吵雜聲中結束。

環保局副局長高宗永表示，年初環保局曾辦南區ROT公聽會，會後也沒有順利進行ROT，這次公聽會是按照促參法內容辦理，「不代表會議結束就直接進行程序，比較遺憾的是，今日準備的內容被誤解，民眾沒辦法聆聽」，府內後續會做檢討，再統一公告後續程序。

環保局強調，BOT案所處理的廢棄物須由環保局調度，廠商不得自行收受廢棄物，更禁止有害事業廢棄物進廠，年處理量亦減少15萬噸(57萬噸/年→42萬噸/年)，未來新機組、新技術將使得汙染量降低，發電效率從目前18%提升至25%以上，多餘電售予台電，此外新廠不收外縣市廢棄物，市府會嚴格把關讓垃圾調度順暢。