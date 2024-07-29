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澎湖西嶼燈塔修復作業 29日起局部封閉園區

中央社／ 澎湖縣29日電
澎湖西嶼燈塔。圖／翻攝自Google map
澎湖西嶼燈塔。圖／翻攝自Google map

台灣最早創建的西式燈塔澎湖「西嶼（漁翁島）燈塔」，航港局為辦理塔身構件整修作業，今天起局部封閉園區，預計114年6月完成修復後再全面開放。

航港局今天發布新聞指出，因西嶼燈塔經年風吹雨打，銑鐵塔身構件有劣化情形，為維護古蹟及穩定燈塔結構，而辦理檢修工程；考量燈塔園區為著名景點，為了旅客兼顧遊園需求及安全，採燈塔主體周邊局部封閉方式辦理工程，園區內附屬房舍、鐵鑄霧炮、石碑及觀海平台等仍開放觀覽，遊客可於園區開放範圍依循動線參觀，預計民國114年6月完成修復後再全面開放。

航港局提醒，於西嶼燈塔工程進行期間，為降低對園區周邊環境影響及避免遊客誤入工區，已於園區大門公告相關施工訊息，提醒遊客注意，另亦已責成施工廠商落實環境保護及工區管理，以減少工程期間對參觀園區遊客之影響。

西嶼燈塔於1778年興建於漁翁島（西嶼）外垵高地上，原為七級石塔，1875年由海關另建新式燈塔，塔身為圓形鐵造，是台灣最早創建的西式燈塔，於110年12月22日升格為國定古蹟

國定古蹟 燈塔 航港局

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