高雄滯洪池失效？水利局提數據反駁 學者也說有效

凱米颱風帶來暴雨，造成高雄市多處淹水，有人質疑高雄明明已蓋了那麼多滯洪池，卻沒發揮功能依舊淹水。市府水利局表示，凱米強颱淹水面積僅莫拉克颱風的9.2%，若沒滯洪池淹水災情將更嚴重，退水時間也會延長。

高雄市目前完成25座滯洪池，共498萬噸滯洪量，約可容納2450座標準泳池的水量，凱米颱風期間25座滯洪池近全滿。相較之下，莫拉克颱風時高雄只有1座本和里滯洪池，滯洪量僅11萬噸，現為當時的45倍多。

根據資料，凱米颱風平地最大累計雨量為大樹區778.5毫米，相較莫拉克颱風時大樹區729.5毫米，致災性降雨嚴峻程度超過莫拉克。凱米颱風造成高雄淹水面積498公頃，相較莫拉克颱風的5400公頃，僅9.2%，且都會區淹水多1小時左右退水，時間明顯縮短。

水利局表示，若沒有這些滯洪池滯留洪水，498萬噸洪水漫流至市區，肯定會造成更大災情。成功大學名譽教授游保杉表示，強化的水利及滯洪設施有發揮效用，從數據來看，淹水面積及退水時間都較之前更少、更快。

他說，未來氣候變遷可能讓侵襲台灣颱風的降雨有增強趨勢。這是必須面對且無法避免的。未來的降雨強度與總量，超過目前水利設施保護標準的機會可能更頻繁，建議從中央、地方政府，社區與居民，共同參與建立韌性的防災體系。