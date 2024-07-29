高雄日安大樓終於不淹了！雄市376棟泡水大樓 快來申請補助

高雄市多棟大樓積淹水災情慘重，位在三民區的日安地球大樓逾200輛轎車及500輛機車泡水，昨晚積水已清除，今天還有零星泡水車拖吊出來，慘遭水淹的車輛中，雙B轎車、保時捷及珍貴老車都在裡面，車主損失慘重。高市府民政局統計，全市有376棟大樓或透天厝地下室淹水，主要集中在三民、左營、鼓山、楠梓及仁武，各項補助可1在個月內提出申請。

經過4天、動用12吋抽水機具及國軍弟兄努力，昨晚9點完成地下室積水的抽水作業，今早陸續進行環境清消等作業。

議員張博洋指出，淹水災情慘重，當他看見第一輛LIVINA被拖出、第二輛BMW拖出時，心裡有種暫時鬆了一口氣的感覺，不過住戶們經歷多日風雨折騰，又面臨車輛龐大損失，心情想必都非常複雜與無奈；希望水利局等局處，提出淹水原因檢討及改善措施，將天災的傷害降到最低。

三民區長宋貴龍表示，日安大樓住戶279戶，地下室可容納300輛轎車、500輛機車，實際登記停車的轎車數量為220輛，機車則未登記。