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背房貸撞風災別怕！高雄銀行客戶 可1年只繳利息

中央社／ 高雄29日電
高雄房市示意圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖／記者游智文攝影

颱風凱米造成各地災損，高雄銀行今天宣布，即起凡為高雄銀行的房屋貸款戶及廠房貸款既有客戶，因此次風災受到影響，提供1年免繳本金、只繳利息寬緩等方案。

高雄銀行今天透過新聞稿表示，為協助颱風凱米受災戶度過難關，即起凡為高雄銀行的房屋貸款戶及廠房貸款既有客戶，因此次風災造成生活或企業營運受影響者，提供1年免繳本金只繳利息寬緩方案。

已辦理過寬限期者，高銀給予再延長1年寬限期，未辦理過寬限期者，高銀也提供最長1年寬限期。

此外，高銀也將配合中央政府及信保基金的中小企業災害復舊、企業小頭家貸款、受災旅宿業貸款及協助災區住宅修繕貸款等信用保證措施，提供受災企業與民眾災後重建所需復舊周轉金、修復等資金。

高市府今天也發布新聞稿表示，為減輕民眾車輛維修費、拖吊費負擔，市府提供相關慰助，屬於高雄市牌照車輛可申請牌照退稅，除可臨櫃向各區公所或里辦公處申辦，也開放線上申辦機制，減少舟車勞頓。

線上申辦可至高雄市政府官網點選「汽機車泡水慰助線上申辦」專區，填寫基本資料並拍照上傳行車執照、車輛泡水證明、維修收據、拖吊收據或其他足資證明資料及存摺封面等，即可辦理。

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