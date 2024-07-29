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高雄133線4k處上邊坡崩塌封路 最快8/8前搶通

中央社／ 高雄29日電

高雄六龜區寶來里133線4k處受颱風凱米影響，25日發生上邊坡土石滑落阻斷道路；工務局封路，籲請改道行駛台20線，目前正全力搶修，若天候良好，估8月8日前可開放通車。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿指出，六龜區寶來里133線4k處25日發生上邊坡土石滑落阻斷道路、雙向無法通行，工務局新建工程處緊急封閉道路，並呼籲前往六龜新發及寶來地區用路人，改道行駛台20線；目前正進行搶通作業，施工期間若天候狀況良好，邊坡施工順利，預計8月8日前完成搶修，開放通車。

新工處表示，高133線4k原址便道上邊坡原就屬地質敏感區，土石鬆軟易崩塌，因此超前部署，早在去年就委託國家地震工程研究中心針對高133線原址便道成立自動化監測站，以確保用路人及便道下方工程安全；這次颱風凱米帶來連日強降雨，致上邊坡滑落約5000立方公尺土方阻斷交通，道路也出現數條裂痕，工務團隊全程掌握及通報，並無人車傷亡。

根據資料評估，這次為淺層邊坡破壞，新工處27日上午已調派人員機具搶修，並在崩塌點南北兩處分別設置管制點交通引導；但截至昨天，山區土壤仍鬆軟，時有土石滑落，工務團隊現已完成道路修補，謹慎移除土石，持續監測中。

六龜 團隊 颱風

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