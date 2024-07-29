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凱米造成8船擱淺！2船已移除殘油 其餘1周內完成
凱米颱風造成8艘外籍船舶，在台南、高雄及屏東外海擱淺，為了防止船隻油汙洩漏，汙染海洋破壞生態，交通部航港局督促業者盡快辦理船舶殘油移除作業，至昨日晚間，已完成巴西亞（BASIA）及阿諾（ALANO）二艘船舶共51噸的殘油與油汙水移除作業，其餘5艘船舶抽油作業預計於1周內完成。
航港局表示，8艘船舶中3艘擱淺於台南市、2艘在高雄市、3艘在屏東縣，船舶殘餘油料合計370餘噸。於颱風過後，海象穩定且兼顧相關人員登船作業安全前提下，7月27日展開擱淺船舶周邊防汙設施佈放及抽油作業。
昨日晚間擱淺於屏東縣的巴西亞及台南市的阿諾，均順利抽除殘油，今日開始展開依莉安娜、鴻盛88（HONG SHENG 88）與新利（XIN LI）等船舶的抽油作業，並將接續辦理多芬（DOLPHIN）、凱達（KETA）與吉娜（GINAN）等船抽油作業，預計於8月5日全部完成。
航港局表示，為防止油汙外洩，每日都會邀集相關單位召開應變會議，追蹤及檢討各船抽油作業執行情形。另外鴻盛88輪所載貨櫃已漂流至興達漁港附近岸際，櫃內所載貨物隨貨櫃破損外流，航港局已會同高雄市政府環保局及國軍8軍團，展開消毒及貨櫃、貨物清除作業，並已發布航船布告，提醒往來船舶注意航安。
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