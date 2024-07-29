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六龜不老溫泉通往寶來溫泉的路又斷 預計下月8日搶通

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高133 線4K路段的上邊坡滑落約5千立方公尺土方，阻斷交通，將封路至8月8日。圖／高市工務局提供
高133 線4K路段的上邊坡滑落約5千立方公尺土方，阻斷交通，將封路至8月8日。圖／高市工務局提供

高133 線是六龜不老溫泉區通往寶來溫泉區的重要道路，4公里處屬於地質易崩塌路段，去年底剛動工興建高架橋梁。此次受凱米颱風影響，便道邊坡發生土石滑落，導致目前道路受阻，雙向無法通行。工務局指出，預計8月8日前完成搶修開放通車，封閉期間可改走台20線。

受莫拉克等颱風影響，高133線道路曾中斷多年，2021年底便道完工啟用；為改善3k+800~4k+250逢豪雨侵襲常中斷問題，中長期重建計畫是興建採高架橋梁，讓道路遠離崩塌潛勢區，工程已於去年底動工。

高133道路行經的新開部落在莫拉克時曾發生嚴重土石流災情，此次凱米颱風連日強降雨，高133線4公里處上邊坡滑落約5千立方公尺土方，不僅阻斷交通，道路也出現數條裂痕。

新工處表示，高133 線4K原址便道上邊坡原屬地質敏感區，土石鬆軟易崩坍，去年已委託國家地震工程研究中心設立自動化監測站，此次颱風，工務團隊全程掌握及通報，無人車傷亡。

新工處說，據資料評估此次土石滑落為淺層邊坡破壞，人員機具已於27日進場搶修，若天候良好施工順利，預計8月8日前開放通車。

國土署說明，未來高133高架橋梁總長210公尺、橋寬8.5公尺，單向各一混合車道，含前後銜接道路總長420公尺，預計2027年4月完工通車。

高133交通管制期間須繞道台20線南橫公路，不老溫泉區無法直接行走高133道路抵達寶來溫泉區。圖／高市工務局提供
高133交通管制期間須繞道台20線南橫公路，不老溫泉區無法直接行走高133道路抵達寶來溫泉區。圖／高市工務局提供
委託國家地震凱米颱風帶來連日強降雨，高133 線4K路段的上邊坡滑落阻斷交通，將封路至8月8日。圖／高市工務局提供
委託國家地震凱米颱風帶來連日強降雨，高133 線4K路段的上邊坡滑落阻斷交通，將封路至8月8日。圖／高市工務局提供

凱米颱風 橋梁 高架橋

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