快訊

遭控欠加班費告上法院 于美人公布競選團隊薪資：選後還「超額加發」

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

奧運擊劍／陳弈通迎接36年勝利 第二輪強碰東奧金牌地主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖奇岩季9月登場 驚奇地景賞百變秋色

中央社／ 澎湖縣29日電
澎湖玄武岩。圖／取自澎湖國家風景區官網 陳聖綸
澎湖玄武岩。圖／取自澎湖國家風景區官網 陳聖綸

澎管處推出「澎湖四季旅遊」系列活動壓軸的「秋之奇岩季」9月登場。80位種子導覽解說員28日結訓，9月21日起將投入專業解說，帶領遊客體驗澎湖獨特奇岩景觀與千變萬化的秋景。

觀光署澎湖國家風景區管理處表示，今年「澎湖四季旅遊」系列活動，「秋之奇岩季」即將登場，規劃「秋奇岩經典遊程」和「跳島地質探索遊程」2大遊程，將自9月21日起至11月9日的每週六登場，為期兩個月，各安排四梯次，包括地質導覽、漁村聚落、秘境賞岩、台版貓島、專業導覽、手作體驗等。

澎管處為「秋之奇岩季」活動，先後安排80位種子導覽解說員的培訓，除澎湖玄武岩的火山故事、玄武岩與常民文化」等課程外，還分赴北寮奎壁山、赤嶼、小門鯨魚洞、虎井嶼及桶盤嶼等實地見習，並將奇岩季活動推出後，透過深入且生動的解說，讓遊客更了解澎湖獨特奇岩景觀與千變萬化的秋風。

2024澎湖四季旅遊包含「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」、「冬之訪古季」等，豐富內容，透過煥然一新的觀光意象、旅遊特色及優質品牌遊程，打造「夢幻四季．魅力澎湖」度假勝地。系列活動，由「冬之訪古季」揭開序幕，已於2月間率先登場，因此「秋之奇岩季」是最後壓軸。

國家風景區 澎湖 鯨魚

延伸閱讀

金門翻船案兩岸明協商 澎湖「大進滿88號」還在等消息

新北33歲男遊客澎湖夢幻沙灘遭浪捲走 救上岸仍宣告不治

「好像在逃難」花蓮人搶搭新台馬輪 還有人環台提親

新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

相關新聞

台水公司2員工遇六龜土石流死裡逃生 公務車遭土石覆蓋

凱米台灣在南台灣造成嚴重災情，不少台電、台水公司人員冒險搶修管線，驚險過程事後想起來才覺得害怕。台水美濃營業處股長簡松瑞...

高雄彌陀虱目魚損失6000萬元 漁會協助收購減少損失

高雄市長陳其邁今天上午到彌陀區養殖魚塭，察看漁業災損情形。陳其邁表示，彌陀地區漁業養殖面積約463公頃，以虱目魚為主，這...

大量漂流木堆積海灘 高雄觀光景點上百棵路樹倒榻

強颱凱米為高雄帶來致災性降雨，高雄市各個觀光地區如蓮池潭、愛河、壽山動物園及旗津海灘發生淹水、樹木倒塌災況，海灘更出現大...

澎湖奇岩季9月登場 驚奇地景賞百變秋色

澎管處推出「澎湖四季旅遊」系列活動壓軸的「秋之奇岩季」9月登場。80位種子導覽解說員28日結訓，9月21日起將投入專業解...

聽過「勇士之歌」嗎？屏東音樂會 原民組曲8月1日唱給你聽

為紀念原住民族日，屏東縣政府8月1日下午6時在泰武國小陶壺廣場舉辦「唱自己的歌」音樂會，有多組原住民族傳統古謠團體參與，...

台灣囝仔樂團棒棒！把義大利音樂節最大獎抱回家

高雄市福山國小直笛團26日在義大利參加「2024第11屆佛羅倫斯國際音樂節」大賽，演繹英國、非洲組曲及台灣風情作品，奪得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。