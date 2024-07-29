澎湖奇岩季9月登場 驚奇地景賞百變秋色

澎管處推出「澎湖四季旅遊」系列活動壓軸的「秋之奇岩季」9月登場。80位種子導覽解說員28日結訓，9月21日起將投入專業解說，帶領遊客體驗澎湖獨特奇岩景觀與千變萬化的秋景。

觀光署澎湖國家風景區管理處表示，今年「澎湖四季旅遊」系列活動，「秋之奇岩季」即將登場，規劃「秋奇岩經典遊程」和「跳島地質探索遊程」2大遊程，將自9月21日起至11月9日的每週六登場，為期兩個月，各安排四梯次，包括地質導覽、漁村聚落、秘境賞岩、台版貓島、專業導覽、手作體驗等。

澎管處為「秋之奇岩季」活動，先後安排80位種子導覽解說員的培訓，除澎湖玄武岩的火山故事、玄武岩與常民文化」等課程外，還分赴北寮奎壁山、赤嶼、小門鯨魚洞、虎井嶼及桶盤嶼等實地見習，並將奇岩季活動推出後，透過深入且生動的解說，讓遊客更了解澎湖獨特奇岩景觀與千變萬化的秋風。

2024澎湖四季旅遊包含「春之賞鷗季」、「夏之石滬季」、「秋之奇岩季」、「冬之訪古季」等，豐富內容，透過煥然一新的觀光意象、旅遊特色及優質品牌遊程，打造「夢幻四季．魅力澎湖」度假勝地。系列活動，由「冬之訪古季」揭開序幕，已於2月間率先登場，因此「秋之奇岩季」是最後壓軸。