聽過「勇士之歌」嗎？屏東音樂會 原民組曲8月1日唱給你聽

為紀念原住民族日，屏東縣政府8月1日下午6時在泰武國小陶壺廣場舉辦「唱自己的歌」音樂會，有多組原住民族傳統古謠團體參與，透過美聲唱出對文化守護決心與自信。

縣府今天發布新聞稿表示，在原住民的日常生活中，音樂無所不在，從出生、成年、結婚到死亡，每個階段都有相應的歌謠相伴。重要的年度祭典，如農耕、狩獵和社交活動，也都離不開歌謠。原住民歌謠成為了解各族原住民族文化的重要資源。

屏東縣長周春米表示，在過去強勢文化的殖民與統治時期，珍貴的原住民歌謠文化面臨系統性消失，為保護寶貴文化，縣府在民國110至111年間展開了歌謠記錄行動，深入各部落收集當地的歌謠，並出版「歌頌山林 吟唱歷史—屏東縣原住民族傳統歌謠」4冊，內容囊括兒歌、情歌、勇士之歌和結婚歌等主題曲目。「唱自己的歌」活動將以出版曲目為主，規劃出各團體的表演曲目。

活動匯聚地磨兒室內樂團、屏東大學原住民專班古源穗文化藝術團、西西古藝術團、佳義國小附設幼兒園、屏東縣魯凱教師合唱團及泰武佳興老中青古謠傳唱隊，由古謠隊人聲搭配室內樂團伴奏跨界演出，參演人數107人，演繹傳統歌謠超過20首。

活動中邀請長樂國小學生以兒童視角，道出原住民族日的由來及意義，讓大家知道台灣因民族的多元共榮而更加美麗。

縣府提及，「唱自己的歌」活動歡迎各族長者、中壯年及青年族人及一般民眾，8月1日齊聚泰武國小陶壺廣場，以充滿活力的歌聲與舞蹈詮釋原住民族傳統古謠。