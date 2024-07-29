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台灣囝仔樂團棒棒！把義大利音樂節最大獎抱回家
高雄市福山國小直笛團26日在義大利參加「2024第11屆佛羅倫斯國際音樂節」大賽，演繹英國、非洲組曲及台灣風情作品，奪得兒童管弦樂團組「金質獎」及最高榮譽「GoldenDavid」大獎。
直笛團老師曾慧真表示，家長、老師努力籌措購買木笛經費，希望讓孩子在國際舞台上將木笛美妙圓潤的聲音發揚光大。師生以有限的經費及樂器，征戰國際，希望更多人看見師生的努力，願意挹注資源，讓師生能繼續精進演出，為國爭光。
高雄市教育局今天新聞稿指出，此次比賽，福山國小特別禮聘清華大學音樂系副教授陳孟亨擔任指揮，在競賽舞台上，演繹了英國組曲、非洲組曲及台灣風情等知名作品，與來自各國不同年齡及組別、不同樂種的樂團同台競技。
福山國小直笛團優異表現榮獲評審團青睞，除了獲得「金質獎」外，更勇奪唯一的「Golden David」大獎，贏得象徵大會最高榮譽的「大衞小金人」獎盃。
教育局表示，直笛團師生賽前不僅在學校努力練習，來到義大利仍不鬆懈，不斷尋覓空間練習，直到勇奪佳績，師生及應援的家長們才放鬆感受到身處異國美麗的景色，為這趟義大利遠征，寫下人生最美好的樂章。
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