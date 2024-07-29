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凱米重創中南部 行政執行署暫緩高雄受災區查封

中央社／ 高雄29日電

颱風凱米重創中南部，法務部行政執行署高雄分署今天表示，將視個案採取寬緩措施，包括高雄重災區這週暫緩查封和行政執行、經濟困難者可檢具證明申請分期、主動關懷等。

颱風凱米侵襲，連日風雨對中南部地區造成嚴重災情，高雄多處發生淹水災情致生命財產遭受極大損失，為減輕災民恢復家園時衝擊與負擔，法務部行政執行署高雄分署秉持「執行有愛，公義無礙」核心價值，針對颱風受災區及受災義務人，視個案情形採取寬緩執行措施。

高雄分署發布新聞稿指出，高雄那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、美濃區、鼓山區及楠梓區等災害區域，這週將暫緩現場查封與現場執行，其他行政區如有淹水情事，為不影響民眾整理家園也暫緩執行。

此外，受災義務人若經濟困難，無法一次繳清，可檢具相關證明文件申請分期繳納或延長分期繳納期數申請， 以從寬原則協助辦理分期。

高雄分署表示，同時也主動關懷受災義務人，提供協助轉介到相關社福機構申請急難救助，以協助度過難關。

法務部 颱風

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