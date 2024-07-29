屏東寵物友善店家逾百間 下班與毛孩吃宵夜有去處

屏東縣政府寵物友善空間已突破100間，縣長周春米期盼屏東能成為寵物友善城市；第100間申請核可的是宵夜店家，業者提供飼主下班後也能與毛孩外一起用餐的好去處。

屏東縣政府去年推動各行各業成為寵物友善空間，目前已突破100間，今天在屏東縣動物之家舉辦「寵愛有成 愛心滿百」記者會，會中邀請已成為寵物友善空間業者經驗分享，並擴大招募各行各業加入屏東縣寵物友善空間行列。

周春米會中指出，屏東寵物狗的部分有5萬多隻、貓則有2萬多隻，毛小孩已成為現今家庭不可或缺一員，自推行寵物友善空間以來，吸引許多商家參與，屏東縣政府也加入行列。期望未來能有更多商家加入，繼續擴大寵物友善影響力，讓屏東縣成為一個寵物友善城市。

第100間申請核可的宵歸暝老闆簡群哲說，毛小孩的一生都在等待飼主，大家下班之後不一定只能買東西回家吃，也可以帶毛孩一起外出散步、用餐吃宵夜。

簡群哲表示，自己也有飼養貓狗、兔子等寵物，在屏東縣政府網站就可以找到寵物友善店家的統整資訊，不需要自己打電話去詢問，這是對寵物非常友善的機制。

墾丁長灘休閒飯店業務部副理阮楦筑說，飯店獨立樓層提供寵物及飼主一起入住，空間部分也有寵物地方區，讓飼主與毛孩能一起出遊。