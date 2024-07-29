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視察災損 陳其邁：撤離疏散仍會料敵從寬、標準從嚴

中央社／ 高雄29日電

颱風凱米過後，高雄市長陳其邁今天上午視察農漁業災損時表示，相關災損補助，要求相關局處從寬、從優、從速辦理；此外，日後風災水災等，還是會以「料敵從寬、標準從嚴」作為疏散原則。

陳其邁今天上午到梓官、彌陀區視察農漁業災損，陳其邁表示，梓官農會成立滾動式倉儲，包括冷藏高麗菜50公噸、根莖類9公噸，總共59公噸蔬菜，主要是作為災害發生時，作為調節供需使用，在市場有需求時，就會逐步釋出供應。

陳其邁指出，相關災損補助，已請農業局必須從寬、從優、從速辦理，讓農民盡速恢復生產；另外，肥料也有補助，希望協助農民度過難關。

針對山區撤離情形，陳其邁說，這次除了土石流，還有大規模崩塌，高雄市將標準提高，土石流黃色警戒發布時，高雄市即採取強制撤離；日後面臨風災或水災情況，也會以「料敵從寬、標準從嚴」作為疏散原則辦理。

陳其邁並表示，10噸物資已運至那瑪夏區，目前那瑪夏區停電部分，已跟台電溝通，今天晚間應該就會恢復供電，市府也會隨時掌握狀況。

針對漁業災損等部分，陳其邁指出，已要求海洋局及區公所從寬、從速辦理，高雄市這次損失以虱目魚為主，市府會提供相關協助；此外，有市區大樓因淹水停水停電，市府也補助飯店1人1晚最高新台幣1200元、2人最高2400元。

根據市府農業局統計，颱風凱米災害，截至今天上午10時，高雄市農畜產合計災損金額約1億6621萬餘元；海洋局則表示，養殖漁塭災損情形有延遲性，目前正透過產銷班、漁會、養殖協會協助漁民彙報災情中。

災損 陳其邁

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