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台水公司2員工遇六龜土石流死裡逃生 公務車遭土石覆蓋

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台水七區處美濃營運所股長簡松瑞（左）回憶過程，所幸當時有把前輩的話放在心上，遇上土石流時及時逃生。記者徐白櫻／翻攝
台水七區處美濃營運所股長簡松瑞（左）回憶過程，所幸當時有把前輩的話放在心上，遇上土石流時及時逃生。記者徐白櫻／翻攝

凱米台灣在南台灣造成嚴重災情，不少台電、台水公司人員冒險搶修管線，驚險過程事後想起來才覺得害怕。台水美濃營業處股長簡松瑞與葉姓員工26日前進六龜區中興里搶修供水設備，目睹眼前出現「泥流混雜樹枝」，感覺狀況不對棄車逃命，後來車輛被滾滾土石覆蓋，颱風過後重返現場，兩人都覺得死裡逃生非常幸運。

台水公司指出，因應凱米颱風來襲，七區管理處7月24日上午8時一級開設，隔日接獲六龜荖濃溪暴漲，沖毀原水取水設施，導致六龜區興隆、中興、六龜、義寶、文武及新興等里共2684戶無水可用。

7月26日一早風雨稍歇，美濃營運所簡松瑞及葉姓員前進六龜區中興里，預計啟動備用水源，豈料山區雨勢凶猛、傾盆而下，11點30分左右山溝出現大量土石流，當下兩人迅速逃車逃生，僅車輛遭土石掩埋。

簡松瑞說，他與另名同事前往六龜水源地巡查，車子到達現場的時候，他發現有不少泥沙水流出，車子停好後，前方泥流還夾雜樹木在移動，不久後泥沙水愈來愈多，兩人連忙倒車準備撤離，不料後退速度遠不如泥沙流速，兩人急忙跳車狂奔。

「水流若夾帶泥沙、黃土，可能會有土石流發生！」在驚險瞬間，簡松瑞腦海浮現山區居民及前輩告誡的話語，當下決定棄車逃離，兩人在深達小腿肚的泥流中艱困前進，順利逃生。

七區管理處副處長徐志宏表示，颱風期間水公司全體人員恪盡職責，維持供水穩定，美濃營業所兩位同仁在六龜遭遇土石流，所幸棄車逃生、人員平安。

台水公司兩員工在驚險時刻棄車逃命，公務車被滾滾土石泥流覆蓋到只剩車頭。圖／七區管理處提供
台水公司兩員工在驚險時刻棄車逃命，公務車被滾滾土石泥流覆蓋到只剩車頭。圖／七區管理處提供
台水公司兩員工在驚險時刻棄車逃命，公務車被滾滾土石泥流覆蓋到只剩車頭。圖／七區管理處提供
台水公司兩員工在驚險時刻棄車逃命，公務車被滾滾土石泥流覆蓋到只剩車頭。圖／七區管理處提供

六龜 凱米颱風 土石流

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