恆春新民謠館啟用滿月 複合式空間吸引人潮近萬

屏東恆春文化中心民謠館興建時，地方傳出蓋蚊子館質疑聲，今年6月22日啟用，複合式空間結合圖書館功能，居民佳評如潮，開館1個多月來入館人次近萬，使用率遠逾舊民謠館。

2021年時任屏東縣長、現任總統府秘書長潘孟安，任內推動「恆春文化中心」計畫，建立全台最南端藝文新基地，當時地方傳出質疑，擔憂新民謠館成蚊子館。

恆春國小校長鄭鴻博告訴中央社記者，現在許多居民反而擔心起太多人使用，希望新民謠館是「私人景點」；居民多給予正面評價，如空間明亮、舒適、整潔，很多家長暑假帶孩子去閱讀區一待就是一整天，也有人表示相當喜愛館內聲音博物館展區。

鄭鴻博說，新民謠館將資源集中一處，保存恆春民謠推廣傳奇人物、國寶大師資料，孩子、遊客可迅速認識民謠文化；恆春國小願景是打造傳承歌謠之美的人文小學，而學校所在地走路可及民謠館，對校內學童民謠傳承教育是一大助力；恆春國小8月辦理民謠營隊，已作參訪接洽，將帶領學童到場館探索素材，為10月半島世界歌謠祭表演作準備，未來也將妥善利用場地。

屏東縣政府文化處表示，新民謠館今年6月22日啟用，截至7月28日已有超過9900人次，而舊民謠館1年入館人次僅約1萬6000，新民謠館複合式空間結合圖書館功能，因此使用率大大提升。

民謠館1樓配置台灣首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，6大展區頗析半島今昔故事，從自然風景、人文故事到音樂藝術，民眾依循聲音線索即可展開半島聽覺旅程；常設展區以「風土生歌育民謠」為題，透過5個展示分區爬梳民謠發展脈絡，展現半島孕育出的獨特風土民謠，2、3樓為主題圖書館，以恆春半島在地文化特色精選藏書。