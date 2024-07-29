凱米過後高雄風景區拚復原 校園暑期活動彈性調整

颱風凱米過境，高市府持續災後復原工作，觀光局要求各風景區及壽山動物園盡快完成環境整理及清消復舊；教育局統計校園災損金額達1817萬元，暑期活動也將彈性調整。

觀光局長高閔琳近日前往高雄各風景區勘災，包括蓮池潭、愛河、壽山動物園及旗津地區風景區，關心災後環境復原整理進度。

高閔琳表示，風雨過後，除配合協助安置淹水、停水、停電受災戶居住旅館，也要求風景區管理站及壽山動物園立即投入災後環境復舊、動用大型機具清理及相關設施修復等作業，盼以最快速度將環境恢復成原來美麗樣貌。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，目前崗山之眼、金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館預計將於7月30日前，在確保景區安全無虞前提下重新開放；原定7月27、28日舉行的「旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」順延至8月3、4日舉行。

觀光局並表示，此次颱風不僅造成景區多處樹木植栽倒塌斷裂，更帶來大量海洋廢棄物，未來1週將持續有大量海廢陸續被打上旗津沙灘；已加派出動清潔人力及沙灘車等大型機具，全面加速景區環境整理與沙灘海廢清運。

高市府教育局今天也發布新聞稿表示，截至目前，高雄市共有111所學校受颱風凱米影響，災損金額估計達新台幣1817萬元；其中，桃源國中校舍受損嚴重，待聯外道路搶通後，將全力展開復原工作。

此外，國小暑期育樂營及課後照顧班部分，請各校視情況評估是否如期辦理，與家長溝通說明並依規定辦理退費；私立幼兒園方面，有19所通報災損，已督促儘速完成復原工作，並彈性調整暑期活動、提供所需家庭教保服務。