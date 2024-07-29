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災後重建 屏縣長周春米：住戶淹水救助專案再加碼1.5萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉灣內村民家中水淹高度快要超過一個人身高，牆壁明顯水痕。圖／報系資料照
屏東縣萬丹鄉灣內村民家中水淹高度快要超過一個人身高，牆壁明顯水痕。圖／報系資料照

為盡快協助民眾災後重建，屏東縣長周春米今宣布，住戶淹水救助屏東縣政府專案加碼，淹水50公分以上家戶加發1.5萬元，加上中央補助可獲3.5萬元，低收入戶、中低收入戶亦加發1.5萬元，加上中央加發3萬元共可獲4.5萬元，農業災損及各項慰助一切從寬從速從簡辦理。

凱米颱風過後今恢復正常上班，縣長周春米一早召開災後專案會議，並責成縣府團隊跨局處整合協助鄉親，由水利、工務等局處全面盤點災損，向中央爭取經費，儘速修復改善，社會、財稅、農業等局處則針對各項救助和稅務減免，從寬從速從簡辦理，確實到位。

淹水補助部分，行政院已宣布淹水達50公分以上補助2萬元，縣府研議後決定，搭配修訂救助標準再給予縣民鄉親專案加碼，淹水50公分以上家戶、及低收入戶、中低收入戶，屏東縣均再加發1.5萬元，加上行政院補助，分別可獲3.5萬元及4.5萬元的補助。

相關稅務減免，房屋稅為地方稅，若民眾通過淹水補助，縣府財稅局會依據資料進行勾稽逕自減免；所得稅為國家稅收，則需由民眾自行舉證向國稅局申請辦理。

縣府提醒，災害救助請於30日內向災害發生地鄉鎮市公所提出申請，過去民眾所提供受災相片常發生難以辨識的情況，建議拍照時可配合捲尺測量淹水高度，就算淹水退去也可以拍攝家戶內牆壁淹水痕跡等，以利認定。

屏東縣農業災損已列為全品項救助，包括農產、畜產在內，縣府近日已通知各鄉鎮市公所受理申請，但有農民反映，各地公所處理標準不一，擔心產生認定誤差，周春米指示農業處盡速制訂SOP作業流程，邀集各鄉鎮市公所說明，要求確實從速從寬從簡辦理，讓受災戶能盡快獲得相關救助。

屏東縣長周春米（左）今宣布，住戶淹水救助屏東縣政府專案加碼，淹水50公分以上家戶加發1.5萬元，農業災損及各項慰助一切從寬從速從簡辦理。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）今宣布，住戶淹水救助屏東縣政府專案加碼，淹水50公分以上家戶加發1.5萬元，農業災損及各項慰助一切從寬從速從簡辦理。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今宣布，住戶淹水救助屏東縣政府專案加碼，淹水50公分以上家戶加發1.5萬元，農業災損及各項慰助一切從寬從速從簡辦理。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米今宣布，住戶淹水救助屏東縣政府專案加碼，淹水50公分以上家戶加發1.5萬元，農業災損及各項慰助一切從寬從速從簡辦理。圖／屏東縣府提供

低收入戶 淹水

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