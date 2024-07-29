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高雄彌陀虱目魚損失6000萬元 漁會協助收購減少損失

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天上午到彌陀區養殖魚塭察看漁業災損情形。記者潘奕言／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天上午到彌陀區養殖魚塭察看漁業災損情形。記者潘奕言／攝影

高雄市長陳其邁今天上午到彌陀區養殖魚塭，察看漁業災損情形。陳其邁表示，彌陀地區漁業養殖面積約463公頃，以虱目魚為主，這次損失金額約6000萬元，市府會與漁會合作，由漁會協助收購2斤以上的虱目魚，減少漁民損失。

海洋局表示，這次颱風養殖災損的主要原因，是強降雨加上遇到天文大潮，造成魚塭周邊排水系統排水不及，溢淹至魚塭，使養殖魚種溢出流失，受災主要魚種包含虱目魚、鱸魚、石斑魚等。主要受災魚塭區域包含茄萣、永安、彌陀、梓官、橋頭、岡山、路竹、阿蓮等區。

有漁民反映，這次颱風因逢大潮，水排不出去，導致抽水機量能不足，希望市府能協助改善。另外這次損失金額，他表示災損一定會有，不過目前仍無法統計完全。若遇到寒害魚死了浮起來還比較好計算，而水災是整個都淹了，多少魚游出去，或像肉食性的石斑把虱目魚吃掉等狀況，都要過一段時間才統計得出。

海洋局表示，由於養殖漁業災損會有延遲幾天的情形，目前受災相關數據正透過產銷班、漁會、養殖協會，協助漁民彙報整理中，詳細的受損情形，要等告一段落才會有較明確的資訊。

海洋局提醒，漁民有受損情況務必先通報當地公所，並拍照留存受損證據，以利後續申請補（救）助查核作業。同時也呼籲漁民，因極端氣候對養殖產業的衝擊越來越大，漁民可提早做好風險管理準備，例如投保「養殖漁業天然災害保險」分散風險。

高雄市長陳其邁（右3）今天上午到彌陀區養殖魚塭察看漁業災損情形。記者潘奕言／攝影
高雄市長陳其邁（右3）今天上午到彌陀區養殖魚塭察看漁業災損情形。記者潘奕言／攝影

漁民 災損 虱目魚

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