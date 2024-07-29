大量漂流木堆積海灘 高雄觀光景點上百棵路樹倒榻

強颱凱米為高雄帶來致災性降雨，高雄市各個觀光地區如蓮池潭、愛河、壽山動物園及旗津海灘發生淹水、樹木倒塌災況，海灘更出現大量海廢、漂流木，市府正全力投入災後環境復舊與清運，除了旗津風箏節將於本周末登場外，崗山之眼、金獅湖蝴蝶園和壽山動物園也將在明日重新開放。

凱米颱風造成蓮池潭、壽山、金獅湖及旗津等景區共百餘棵樹木倒塌、難以估計的樹木斷裂以及許多水電等設施損壞，風景區管理站及壽山動物園全力投入災後環境復舊、動用大型機具清理；目前崗山之眼、金獅湖蝴蝶園及旗津貝殼館上周末暫停開放，刻正全力動員，進行災後清理環境復原工作並全面性盤整各景區所有設施。

觀光局長高閔琳表示，各景區務必於本周二前，在確保安全無虞的前提下重新開放，原定7月27、28日舉行的「旗津風箏節暨氣墊水樂園活動」順延至本週8月3、4日舉行，因旗津沙灘有許多海洋廢棄物，大量海廢陸續被打上沙灘，觀光局已加派出動清潔人力及沙灘車等大型機具，全面加速景區環境整理與沙灘海廢清運。