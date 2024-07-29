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爭高市長提名 綠委頻勘災、爭取政府放寬各項災後救助
高雄各地展開災後重建，有意爭取市長提名的綠營立委上山下海不辭辛苦。賴瑞隆在風雨加劇時視察旗津抽水設備、許智傑災後前往南橫山區視察明霸克露橋。邱議瑩要求行政院應體恤民情，淹水未達50公分的住戶都要獲得5千元救助；林岱樺則呼籲政府提供無息貸款支持受災家庭、減免汽車燃料費及對災損企業伸出援手。
凱米颱風重創高雄，賴清德總統26日首站視察美濃淹水災情，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺皆未缺席。
林岱樺走訪各工業區後表示，此次仁武大社工業區災情最嚴重，全區廠房幾乎都是泡在水中，除現有補助外，希望政府研擬針對生財機具、租金、水電相關減免，並進行整體營運恢復期的評估，廠商也希望補助設置防水閘門，降低未來類似災情發生機率。
林岱樺說，許多市民的家具、衣物和床墊全部損毀，一台冰箱價格近2萬元，重建過程倍感壓力，除淹水補助外，另須提供10萬至20萬無息貸款，讓受災戶能夠迅速重建生活。
邱議瑩今日也走訪仁武工業區，並表示，她親眼目睹山區或市區，都有許多民宅淹水未滿50公分，遭受家電等財產損失，行政院應體恤民情，放寬現行救助辦標準，讓淹水未達50住戶至少能獲得政府救助5千元，減輕災後負擔。
邱議瑩說，修改「社會救助法」須經立院三讀，時間較久，所以她建議修改「社會救助法施行細則」之行政命令，增訂淹水未達50公分者，救助5千元等內容，協助受災戶早日恢復正常生活。
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