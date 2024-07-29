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高屏溪口大量漂流木 林保署估1個月完成清運

中央社／ 屏東縣29日電

颱風凱米過後，高屏溪出海口兩側出現大量漂流木，林業及自然保育署屏東分署表示，今年漂流木量大，預計需約1個月清除，目前尚未開放撿拾，籲民眾勿觸法。

林業保育署屏東分署經營企劃科長林湘玲接受中央社記者電訪表示，河川行水區、漁港及農田有搶災需要時，為避免影響清理速度，各權責單位目前統一先清理、打撈，集中於漂流木臨時堆置場，後續再進行木材辨識、註記及檢尺作業，接著進入國有標售、全數清理、或開放民眾自由撿拾；出海口東港鹽埔岸權責屬屏東縣政府漁業署，高雄林園岸則屬高雄市政府海洋局。

林湘玲說，依中央「向海致敬－海岸清潔維護計畫」政策，目標7天內清理完成，今年量大難以在7天內處理完畢，預計約1個月清除，後續將協調屏東縣政府與高雄市政府，若開放撿拾會在林保署官網公告。去年颱風過後漂流木清理約2週，清理作業開始後約25天就開放自由撿拾。

林湘玲提醒，漂流木撿拾仍有尺寸限制等規範，相關懶人包可於林保署官網國產材專區下的漂流木專區查詢。呼籲民眾留意公告，勿擅自撿拾、觸犯刑法侵占漂流物罪。

漂流木一度影響東港鹽埔漁港航道，漁業署表示，26日開始清疏並完成航道通行，截至今天已完成將近9成，不過漂流物仍陸續進港，將持續清理。

屏東縣政府 漁業署 漂流木

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