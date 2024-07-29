南台灣寢具大王人生再斜槓 70歲蔡金信投入建築業

佳篁公司董事長蔡金信52年前向友人借貸1萬5千元創業，在蠶絲被領域獨領風騷，博得「南台灣寢具大王」稱譽，之後他到大陸設廠，意外接觸到玉石，發展出玉席，暢銷日本，4個多月前又因緣際會，接下明磊建設董事長，投入建築業發展，70年的人生歲月，不斷斜槓，活出精采。

蔡金信是雲林農家子弟，7歲時家道中落，他輾轉到高雄打拚，1972年借貸1.5萬創業，30多年前在鳥松購地設廠，不只是多家寢具品牌代工首選，自家生產的寢具，市占率亦名列前茅，被封為「南台灣寢具大王」。

蔡金信主要生產蠶絲被，20年前進大陸設廠，在杭州有40甲地生產蠶絲，每月有30多個40呎貨櫃外銷美國；寢具之外，更開發出各種蠶絲原液，生產蠶絲面膜及相關保養品，廠內員工最高達600人。

1995年他隨團到北京參加APEC會議，在遼寧省結識一名大學教授，教授送他一塊岫玉當見面禮，還謙稱這種玉石遼寧到處都是，不值錢，但有生意頭腦的蔡金信看見商機，買下大量岫玉，質地好的找師傅雕刻運回台灣珍藏，次品製作成玉席外銷日本等地，意外開發第二事業。

目前他的寢具工廠商，特別開闢一個空間「藏玉」，其中重達10噸的「大千世界」玉雕，罕見以整塊極品岫玉雕刻，台灣絕無僅有，估計價格上億元。