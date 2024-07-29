快訊

與選舉團隊鬧翻！被控未給加班費、勞健保 于美人親上火線回應

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／颱風勘災不停歇 陳其邁：那瑪夏今晚可望恢復供電

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早赴梓官視察葉菜類災損情況。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早赴梓官視察葉菜類災損情況。記者徐白櫻／攝影

高雄市農業災損累計1億6621萬元，災後復原工作持續進行，市長陳其邁今早分赴梓官、彌陀勘查農漁業災損。因那瑪夏主要聯外道路不通，全區887 戶今天進入停電第六天，市長陳其邁表示，在跟台電溝通後，預估今晚可恢復供電。

上午9點，陳其邁先赴梓官區農會集貨場了解蔬菜供應情況，農會指出，高麗菜50噸、根莖類9噸，災後可釋出調節供需，集貨場蔬果約可儲存10至14天；全區蔬菜種植面積20公頃。

陳其邁偕農業局長張清榮轉赴農田視察葉菜類受損情況。陳姓農民拔起日照後枯黃的小白菜、油菜無奈說，葉面出現水傷，莖部泡水也會腐爛，「這次風大雨大，這些菜都無效了」。

陳其邁指出，農業部已公告全品項現金救助，相關農業補助會從優從寬辦理，肥料也有相對補助，協助農民度過難關。農業局統計說明，截至今天上午10時止，農業災損累計金額1億6621萬元；梓官目前已查報262萬元，除葉菜類外，尚有番石榴、香蕉、玉米、蔥及不結球白菜等。

那瑪夏全區887戶停電，通往嘉義的替代道路崎嶇難行。陳其邁說，那瑪夏有3條道路可通行，這次往阿里山高134道路已經搶通，物資可以從這裡進去，台29線有10公里路基有坍塌，希望趕快搶通，人車先行，在跟台電溝通後，預估今晚可恢復供電。

陳其邁說明，此次颱風本於「料敵從寬、標準從嚴」原則，土石流黃色警戒發布強制撤離2727人，如寶來市區撤離375人、茂林情人谷也考量雨勢預防性撤離，市府會把相關原則列入日後颱風或水災情況辦理。

農民拔起枯黃作物說，這些都沒效了，無法採收。記者徐白櫻／攝影
農民拔起枯黃作物說，這些都沒效了，無法採收。記者徐白櫻／攝影
正值暑假，梓官蔬菜僅種植20公頃左右，泡水葉菜被陽光一照就枯黃，全區無法採收。記者徐白櫻／攝影
正值暑假，梓官蔬菜僅種植20公頃左右，泡水葉菜被陽光一照就枯黃，全區無法採收。記者徐白櫻／攝影
陳其邁先赴梓官區農會集貨場了解蔬菜供應情況，將可調節颱風後市場供需。記者徐白櫻／攝影
陳其邁先赴梓官區農會集貨場了解蔬菜供應情況，將可調節颱風後市場供需。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早赴梓官視察葉菜類災損情況。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早赴梓官視察葉菜類災損情況。記者徐白櫻／攝影

災損 那瑪夏 陳其邁

延伸閱讀

【重磅快評】港都變水都 盧秀燕挨罵、陳其邁討喜？

颱風政治學 高雄災情嚴重 陳其邁六都好感度仍居次

【重磅快評】高雄淹水苦 市民懷念韓國瑜的青蛙裝？

高雄災情慘重「台中隨時可支援」！陳其邁：昨晚與盧秀燕通電話

相關新聞

南台灣寢具大王人生再斜槓 70歲蔡金信投入建築業

佳篁公司董事長蔡金信52年前向友人借貸1萬5千元創業，在蠶絲被領域獨領風騷，博得「南台灣寢具大王」稱譽，之後他到大陸設廠...

影／颱風勘災不停歇 陳其邁：那瑪夏今晚可望恢復供電

高雄市農業災損累計1億6621萬元，災後復原工作持續進行，市長陳其邁今早分赴梓官、彌陀勘查農漁業災損。因那瑪夏主要聯外道...

高雄機場疑有無人機 飛澳門航班壓線起飛免過夜

高雄小港機場昨日22時許傳出機場上空有疑似無人機的白點，不過偵測系統未偵測到，航務員巡視後也未發現任何光點，研判為誤報，...

曾辦搞軌案鐵警退休...返鄉改當蝦農 善用訣竅不藏私

承辦南迴搞軌案的鐵路警察楊仲庭，從警察退休後回到家鄉屏東縣里港鄉務農，成為泰國蝦養殖戶，近三年來他以光合菌和微生物菌種作...

照顧18寄養童…屏東模範父親 巴慶祥：愛與關懷可改變孩子

屏東三地門鄉66歲巴慶祥擔任寄養家庭19年，照顧18名寄養孩童，他與妻子相當重感情，會為每個來到家裡的寄養兒少拍攝照片與...

高雄輕軌駁二號誌燈號異常 一列車延誤18分鐘

高雄市輕軌今天下午發生號誌異常，有一輛C13駁二蓬萊站往C12駁二大義站的列車，因號誌燈號異常退回C13待命，列車延誤了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。