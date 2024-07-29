影／颱風勘災不停歇 陳其邁：那瑪夏今晚可望恢復供電

高雄市農業災損累計1億6621萬元，災後復原工作持續進行，市長陳其邁今早分赴梓官、彌陀勘查農漁業災損。因那瑪夏主要聯外道路不通，全區887 戶今天進入停電第六天，市長陳其邁表示，在跟台電溝通後，預估今晚可恢復供電。

上午9點，陳其邁先赴梓官區農會集貨場了解蔬菜供應情況，農會指出，高麗菜50噸、根莖類9噸，災後可釋出調節供需，集貨場蔬果約可儲存10至14天；全區蔬菜種植面積20公頃。

陳其邁偕農業局長張清榮轉赴農田視察葉菜類受損情況。陳姓農民拔起日照後枯黃的小白菜、油菜無奈說，葉面出現水傷，莖部泡水也會腐爛，「這次風大雨大，這些菜都無效了」。

陳其邁指出，農業部已公告全品項現金救助，相關農業補助會從優從寬辦理，肥料也有相對補助，協助農民度過難關。農業局統計說明，截至今天上午10時止，農業災損累計金額1億6621萬元；梓官目前已查報262萬元，除葉菜類外，尚有番石榴、香蕉、玉米、蔥及不結球白菜等。

那瑪夏全區887戶停電，通往嘉義的替代道路崎嶇難行。陳其邁說，那瑪夏有3條道路可通行，這次往阿里山高134道路已經搶通，物資可以從這裡進去，台29線有10公里路基有坍塌，希望趕快搶通，人車先行，在跟台電溝通後，預估今晚可恢復供電。