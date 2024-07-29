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高雄機場疑有無人機 飛澳門航班壓線起飛免過夜

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄小港機場。記者潘奕言／攝影
高雄小港機場。記者潘奕言／攝影

高雄小港機場昨日22時許傳出機場上空有疑似無人機的白點，不過偵測系統未偵測到，航務員巡視後也未發現任何光點，研判為誤報，造成4架次受到影響延誤降落。由於小港機場有半夜12點後不能飛的規定，一架從小港飛澳門的NX667班機，壓線在11時59分起飛離場，差點因「宵禁」必須在機場過夜。

昨日22時20分，虎航8279回報塔台，在進場時目視白色光點從下方由東向西通過，近場台隨即引導進場航機在場外盤旋待命，航站立即通知航警，請場外派出所至09跑道頭周圍區域查看。

航務員回報經巡視空側後，場外目視並未發現任何光點，無人機辦公室亦無偵測到任何訊號。22時48分近場台再次來電，航站回報已可正常起降；23時13分小港派出所也回報無目視無人機相關物體，研判應是誤報（判）。

此次事件共造成4航班延誤，其中澳門航空NX668從澳門飛往小港，受到影響飛機在高雄外海盤旋4圈，直到晚間11時18分才降落，當時還有NX667班機等著要起飛。因小港機場有半夜12點的宵禁，航站通知NX667班機，最終在晚間11時59分壓線起飛，逃過在機場過夜的命運。

小港機場呼籲，千萬不要在機場四周管制範圍內釋放有礙飛航安全物體，以免危害飛航安全，否則將面臨30萬元到150萬元的罰鍰。

澳門航空NX667晚間11時59分壓線離站，逃過在機場過夜命運。翻攝自記者爆料網
澳門航空NX667晚間11時59分壓線離站，逃過在機場過夜命運。翻攝自記者爆料網

宵禁 小港機場 澳門

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