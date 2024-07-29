照顧18寄養童…屏東模範父親 巴慶祥：愛與關懷可改變孩子

屏東三地門鄉66歲巴慶祥擔任寄養家庭19年，照顧18名寄養孩童，他與妻子相當重感情，會為每個來到家裡的寄養兒少拍攝照片與影片，並將照片沖洗出來集結成冊，其中1名寄養女童從出生不久就開始照顧，至今讀小五，更收養成女兒，昨獲縣長周春米表揚模範父親。

巴慶祥與妻子楊蕙瑜育5名女兒，其中1位女兒是寄養女童，從出生3個月養育至今11年。巴慶祥常帶寄養兒體驗農耕、作畫、出遊，還幫大家釘製籃球架。

「用愛與關懷可以改變孩子的一生！」巴慶祥說，他軍中退役後，擔任醫院巡迴車司機至今23年，工作之餘和另一半照顧寄養兒少，妻子才是最辛苦的人，他不是最優秀的寄養爸爸，只是代表所有寄養爸爸們領獎。

另名模範父親得主簡榮得經營五金行，從義消大隊長榮退，曾參與南投921大地震、八八風災、枋山南迴鐵路搜救、北大武山難救災等重大事件，曾獲鳳凰楷模獎殊榮。兒子受其影響，也加入義消行列。

周春米說，她與父親的緣分僅35年，小時候午後雷陣雨放晴，父親騎摩托車載她去吃點心，與父親相處的點滴讓她產生對土地及故鄉濃厚情感；受表揚的父親，除承擔家庭責任外，也積極投入社區服務及社會公益，「每位都是冠軍老爸」。