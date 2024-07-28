高雄輕軌駁二號誌燈號異常 一列車延誤18分鐘

高雄市輕軌今天下午發生號誌異常，有一輛C13駁二蓬萊站往C12駁二大義站的列車，因號誌燈號異常退回C13待命，列車延誤了18分鐘，最後派保全人員到路口指揮警戒，列車順利通過，目前順、逆行列車行駛都已恢復正常。

高雄捷運表示，今天下午15時59分在鹽埕區大勇路口的輕軌號誌燈號發生異常，一輛原本C13開往C12的列車因此先退回C13待命。高捷立即派出保全人員到路口進行指揮警戒，列車於16時17分順利運行，目前順、逆行列車已經都可以正常運行。