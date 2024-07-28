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高雄輕軌駁二號誌燈號異常 一列車延誤18分鐘

聯合報／ 記者潘奕言王昭月／高雄即時報導
高雄市輕軌今日下午發生號誌異常，一輛列車延誤了18分鐘。示意圖，與新聞無關。記者潘奕言／攝影
高雄市輕軌今日下午發生號誌異常，一輛列車延誤了18分鐘。示意圖，與新聞無關。記者潘奕言／攝影

高雄市輕軌今天下午發生號誌異常，有一輛C13駁二蓬萊站往C12駁二大義站的列車，因號誌燈號異常退回C13待命，列車延誤了18分鐘，最後派保全人員到路口指揮警戒，列車順利通過，目前順、逆行列車行駛都已恢復正常。

高雄捷運表示，今天下午15時59分在鹽埕區大勇路口的輕軌號誌燈號發生異常，一輛原本C13開往C12的列車因此先退回C13待命。高捷立即派出保全人員到路口進行指揮警戒，列車於16時17分順利運行，目前順、逆行列車已經都可以正常運行。

高捷表示，該列車延誤了18分鐘，後續列車則會調整班距，讓班距間較平均。目前該號誌燈號還未修理好，但已指派保全在路口警戒指揮列車通過，輕軌全線仍維持運行，不影響乘客搭乘。

高雄市輕軌今日下午發生號誌異常，一輛列車延誤了18分鐘，目前都已恢復正常。照片／許姓讀者提供
高雄市輕軌今日下午發生號誌異常，一輛列車延誤了18分鐘，目前都已恢復正常。照片／許姓讀者提供

輕軌 高雄輕軌

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