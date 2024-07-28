屏東家扶寄養爸爸巴慶祥 照顧寄養童11年收養當女兒

8月將至，屏東縣政府社會處今舉行模範父親表揚，擔任屏東家扶中心寄養家庭巴慶祥獲頒模範父親表揚，巴慶祥與妻子楊蕙瑜來自東縣三地門鄉，夫妻擔任寄養家庭19年，陪伴18名寄養兒少，去年將照顧11年的寄養女童收養為女兒，今天也一起出席模範父親表揚，讓寄養兒少感受家庭溫暖。

66歲巴慶祥與妻子楊蕙瑜育有5名女兒，其中一位女兒是寄養女童，從出生3個月養育至今11年，去年收養，夫妻共照顧18名寄養兒少，巴慶祥會帶著寄養兒少體驗農耕、作畫、打羽球、四處出遊，也為其釘製籃球架，為每名寄養兒少拍照片與影片，讓結束安置的寄養兒少留作紀念。

「用愛與關懷可以改變孩子的一生！」巴慶祥說，他從軍中退役後，擔任醫院巡迴車司機至今23年，工作之餘和太太一起照顧寄養兒少，其實妻子最辛苦，自己不是最優秀的寄養爸爸，是代表所有的寄養爸爸們領獎。

另獲頒模範父親的義消簡榮得曾參與南投921大地震、八八風災、枋山南迴鐵路搜救、北大武山難救災等重大事件，兒子受其影響，加入義消的行列。

義消大隊長榮退的簡榮得經營五金行，工作之餘參與社會服務，還曾獲鳳凰楷模獎殊榮。他的兒子簡輝雄說，不管父親的工作多忙碌，只要聽到救援訊息，馬上放下工作去救災，是「偉大的爸爸。」自己也受到父親的影響，成為義消的一分子，希望延續父親的精神，為社會貢獻力量。

「每位都是冠軍老爸！」縣長周春米說，每位受表揚父親，除承擔家庭責任外，也積極投入社區服務及社會公益，為子女樹立良好榜樣，每段不同的生命故事，令人感佩。

周春米提到，她與父親的緣分僅35年，珍惜與父親在世緣分，小時候午後雷陣雨放晴，父親常騎摩托車載她去吃點心，小吃就成為她與屏東的專屬連結，與父親相處的點滴讓她產生對土地、故鄉的情感，父親也像山一樣，讓子女依靠，祝福全天下的父親們「父親節快樂！」