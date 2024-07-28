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凱米過後泡水車多 高市府補助拖吊地下室最高5000元

中央社／ 高雄28日電
颱風凱米造成高雄多處積淹水，不少車輛淪泡水車；高雄市政府消保官28日上午會同交通局、稅捐處等單位稽查拖吊業者，呼籲業者價格應公開透明，勿趁機哄抬價格，違者將開罰。（高雄市行政暨國際處提供）中央社
颱風凱米造成高雄多處積淹水，不少車輛淪泡水車；高雄市政府消保官28日上午會同交通局、稅捐處等單位稽查拖吊業者，呼籲業者價格應公開透明，勿趁機哄抬價格，違者將開罰。（高雄市行政暨國際處提供）中央社

颱風凱米過後，高市多棟大樓地下室淹水，停放車輛泡水災情嚴重，為減輕受災戶拖吊費負擔，市長陳其邁今天宣布，如市民有泡水車在地下室待處理，市府最高補助5000元；若停路邊，補助最高1000元。

高市府今天發布新聞稿表示，因高雄市多棟大樓地下室淹水，地下室停放車輛泡水災情嚴重，為減輕受災戶泡水汽車拖吊費負擔，陳其邁指示增加拖吊費補助措施。

如市民有泡水車在地下室待處理，市府補助拖吊費用一半，以最高新台幣5000元為上限，泡水車若停路邊被淹，則補助拖吊費用一半，以最高1000元為上限；欲申請泡水車拖吊補助，可檢附憑據向各區公所社會課或里辦公處申辦。

此外，針對有民眾為拖吊風災泡水車，但卻遇到拖吊業者喊出不合理價格，高市府消保官今天上午也會同交通局、稅捐處主動稽查拖吊業者，呼籲業者價格應公開透明，嚴正警告業者勿趁機哄抬價格。

高市府消保官指出，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費確實高於一般拋錨汽車拖吊費用，但目前部分拖吊業者喊出的價格，已明顯高於平日行情。

消保官表示，若發現拖吊業者無正當理由卻收取超出行情的拖車費用，即認定足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為，將依違反「公平交易法」規定移請公平交易委員會處分，可處5萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

消保官指出，將持續會同相關局處進行稽查，並主動與此次受災大樓管理委員會聯繫，若有車輛拖吊費用爭議，消保官會主動介入了解與協調；民眾如發生拖吊費用相關爭議，可向市府消費者服務中心1950專線反映及申訴。

受災戶 消保官 陳其邁 高雄市

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