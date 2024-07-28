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南橫明霸克露橋遭沖毀 李孟諺：採3階段搶通

中央社／ 高雄28日電

南橫公路受颱風凱米影響，橋梁、路段多毀損，交通部長李孟諺、高雄市長陳其邁等人今天到明霸克露橋視察災損。李孟諺說，短期採3階段搶通，未來將研議道路相關工程永久性方案。

李孟諺表示，第1階段先針對桃源區梅山、拉芙蘭、復興3里部分，在31日前搶通台20臨105線梅山口以上至台東初來道路，讓約500名居民不至於形成孤島，往東有聯外道路能通行。

第2階段預計在8月17日前，約3週以內搶通荖濃溪河床便道，提供基本小型車通行需求；第3階段則預計10月15日前修復現有受損玉穗溪口鋼便橋。

李孟諺指出，明霸克露橋復興端引道約700公尺受損，而原舊橋墩還在，若可以利用，也希望能恢復橋梁，會在後續第4階段持續辦理橋梁及引道等中期道路安全提升工程。

李孟諺表示，颱風莫拉克後，明霸克露橋周邊河床淤高近4、50公尺，原來距離河床還很遠的橋梁及道路，因為河床淤高後容易受到洪水衝擊，產生河川主流或支流對相關道路路基或橋梁造成損害情形。道路未來相關永久性方案要考慮水文整體特性，目前採高架橋方式，避開河床水流衝擊跟落石等影響，減少跟大自然對抗。

李孟諺說，會在近期檢討永久性方案，研議是否需再延伸架高橋梁，以減少與環境衝擊，另外，南迴公路這次有通過颱風考驗，後續工程規劃會採取類似方式避開與減少大自然衝擊，希望未來工程盡量與大自然共存，盡快提供鄉親一條安全回家的路。

明霸克露橋 李孟諺 橋梁

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